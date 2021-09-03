Анна Попова сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 в России

Москва, 3 сентября. Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией плавно уменьшается в России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Темпы снижения заболеваемости представляют собой пять-семь процентов в неделю. Об этом Попова сообщила, сравнивая нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в стране с июльской.

«Да. У нас есть безусловные признаки стабилизации. Наверное, пятую неделю уже мы наблюдаем снижение. Снижение не очень выраженное. От недели к неделе это не больше там пяти-семи процентов. А это достаточно медленное, плавное снижение», — заявила Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-1».

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко ранее предупредил москвичей о возможной новой волне COVID-19 в конце сентября. Он объяснил это явление завершением сезона отпусков, началом учебного года и похолоданием.