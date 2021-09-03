«Этот день в истории». Что произошло 3 сентября, праздники, факты, люди

Сегодня отмечает свой день рождения не самый любимый, но очень важный предмет гардероба каждой женщины — бюстгальтер. 3 сентября 1914 года в США впервые был выдан патент на это полезное изобретение. Американка Мэри Фелпс Джейкоб отказалась от жесткого и вредного для здоровья корсета и стала использовать для поддержки груди два платка и ленту. Предприимчивый муж женщины продал патент корсетной фирме за 1500 долларов.

«Я календарь переверну — и снова 3 сентября!». Песня Михаила Шуфутинского о любви знакома каждому россиянину. Впервые вокалист исполнил эту композицию в 1993 году. Пользователи Сети в шутку называют 3 сентября «Шуфутиновым днем»

Почему сегодня британцы чествуют леди Годиву, и кто из известных личностей появился на свет в этот день — расскажем в новом выпуске проекта «Этот день в истории».