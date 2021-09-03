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Лента
03 сентября 08:55
08:54
Происшествия
Американка опечаталась в названии вакцины и попалась на подделке ковид-сертификата
08:51
Армия
Иностранные государства не подавали заявки на закупки российского Checkmate
08:50
Экономика
Грачев попросил Путина помочь с инвестированием в геологоразведку
08:48
Происшествия
Власти Новой Зеландии сообщили о теракте в супермаркете
08:44
Экономика
Путин обсуждает с иностранцами открытие рынка экспорта российской свинины
08:40
Общество
РФПИ: вопросом этого года является признание российских и иностранных вакцин
08:39
Экономика
Путин призвал государство и бизнес консолидировать усилия для развития лесопереработки
08:36
Экономика
Спрос на бензин в России упал после летних пиков потребления
08:35
Технологии
AnTuTu опубликовал рейтинг самых производительных Android-смартфонов
08:30
Происшествия
Тигрица оккупировала один из поселков в Хабаровском крае
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«Этот день в истории». Что произошло 3 сентября, праздники, факты, люди
Общество

Сегодня отмечает свой день рождения не самый любимый, но очень важный предмет гардероба каждой женщины — бюстгальтер. 3 сентября 1914 года в США впервые был выдан патент на это полезное изобретение. Американка Мэри Фелпс Джейкоб отказалась от жесткого и вредного для здоровья корсета и стала использовать для поддержки груди два платка и ленту. Предприимчивый муж женщины продал патент корсетной фирме за 1500 долларов.

«Я календарь переверну — и снова 3 сентября!». Песня Михаила Шуфутинского о любви знакома каждому россиянину. Впервые вокалист исполнил эту композицию в 1993 году. Пользователи Сети в шутку называют 3 сентября «Шуфутиновым днем»

Почему сегодня британцы чествуют леди Годиву, и кто из известных личностей появился на свет в этот день — расскажем в новом выпуске проекта «Этот день в истории».

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