Композитор ABBA объявил о выходе нового альбома группы спустя 40 лет

Стокгольм, 3 сентября. Шведская группа ABBA объявила о выходе новой пластинки в ноябре. Она будет состоять из десяти песен. Об этом рассказал композитор коллектива Бенни Андерссон.

По его словам, группа планировала записать всего несколько песен. Однако воссоединившимся музыкантам понравился процесс, и они продолжили. В конце концов, участники группы приняли решение выпустил полноценный альбом. В него войдет десять песен, две из которых уже доступны прослушиванию. Одна из них называется I Still Have Faith In You.

Недавно в Лондоне состоялась виртуальная пресс-конференция, на которой ABBA раскрыла название новой пластинки и дату ее выхода. Альбом Abba Voyage выйдет 5 ноября 2021 года.

Биограф шведского квартета Карл Магнус Пальм поделился ожиданиями от цифрового выступления группы. Он отметил, что с нетерпением ожидает выхода новой пластинки группы.