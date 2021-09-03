«Начинали в гараже»: Зеленский сравнил свой путь в политику с идеей создания Apple

Пало-Альто, 3 сентября. Украина под предводительством президента Владимира Зеленского создавалась так же, как и компания Apple: «в гараже» с «сумасшедших идей». Такое заявление сделал сам лидер.
Во время своего выступления перед американцами в Стэндфордском университете он отметил, что несколько лет назад на этой самой сцене Стивом Джобсом, основателем Apple, была произнесена одна из самых вдохновляющих речей. Украинский лидер сравнил свой политический путь с историей создания американской компании.
«Когда-то Apple начинала свой путь в гараже, начинала путь с, на первый взгляд, сумасшедших идей. Украина имеет похожую ситуацию: когда-то мы с командой сидели в небольшом офисе, генерировали идеи, в которые никто не верил, о которых говорили то, что часто говорили Стив Джобсу — "Это невозможно"», — заявил Зеленский со сцены университета.
Во время своего выступления президент также рассказал слушателям о своей «украинской мечте». Он желает присоединить территории Крыма и Донбасса, провести полную цифровизацию государственных услуг в стране.