Прага, 3 сентября. Отношения России и Чехии нуждаются в восстановлении после инцидента во Врбетице. Так считает чешский министр иностранных дел Якуб Кулганек.

Россия является значимой страной, с которой необходимо поддерживать диалог, отметил Кулганек. По словам министра, в этой ситуации Праге необходимо отказаться от эмоций.

«Однако, потому что со [столь значимой] страной [как] Россия отношения менять нельзя, нужно отвергнуть, чтобы их форму диктовали преувеличенные эмоции», — цитирует его Mlada fronta DNES.

Кулганек надеется, что чешское посольство продолжит свою работу в Москве, поскольку наличие диппредставительств является практической необходимостью. Вместе с этим министр поприветствовал позицию чешских властей по отношению к России в связи со взрывом во Врбетице.

Президент Чехии Милош Земан ранее назвал виновных в уходе войск НАТО с территории Афганистана. Он считает, что ответственность за это лежит на президенте США Джо Байдене и его предшественнике Дональде Трампе.