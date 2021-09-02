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«Волнуюсь»: Захарова высмеяла заявление конгрессмена США об энергетике Украины
Политика
«Волнуюсь»: Захарова высмеяла заявление конгрессмена США об энергетике Украины
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 2 сентября. Член Палаты Представителей США Марси Каптур выразила надежду на энергетическую независимость Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла это заявление в Сети.

Она прокомментировала выступление Каптур в ходе «церемонии дарения президенту Украины Владимиру Зеленскому медицинской литературы в виде книги "Легкая черепно-мозговая травма"». Парламентарий указала на стремление к чистой энергетике и понадеялась на помощь международного сообщества в превращении Украины в энергетически независимую страну.

Американский политик позволила себе очередную критику «Северного потока — 2». Она призвала ввести в отношении российского газа высокие налоги.

«Она хоть не свой экземпляр президенту Украины подарила? Волнуюсь», — написала Захарова.

Она ранее высмеяла презент, который американские конгрессмены преподнесли президенту Украины Владимиру Зеленскому. Дипломат иронично назвала книгу о лечении травм головы лучшим подарком, передает «Царьград».

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сша захарова зеленский
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