«Возвращение»: показ фильма «Шугалей-3» начался на телеканале НТВ

Москва, 2 сентября. Телеканал НТВ начал показ третьей части фильма «Шугалей». Премьера состоялась в 23:50 по московскому времени.

Картина является продолжением истории о судьбе российского социолога Максима Шугалея. Первые части трилогии вышли на экраны в 2020 году. В основе сюжета лент «Шугалей» и «Шугалей-2» лежит реальная история ученого и его переводчика Самера Суэйфана. Россияне приехали в Ливию, чтобы провести социологическое исследование, однако оказались похищены террористами.

В третьей части вернувшиеся в Россию Шугалей и Суэйфан вновь отправляются в Северную Африку. Бывший управляющий банком в Триполи Фарид назначает россиянину встречу в Каире с целью поделиться важной информацией, но общение не складывается. Шугалей вновь оказывается в сложных обстоятельствах.

Главные роли в фильме сыграли актеры Кирилл Полухин, Олег Абалян, Екатерина Решетникова, Сергей Яценюк. Съемками третьей части занимались режиссер Михаил Вассербаум, сценарист Владимир Измайлов и продюсер Сергей Щеглов.

Экранизация позволила придать реальной истории огласку не только в России, но и за рубежом. Сам Шугалей признавался, что картины попали в Африку и действительно повлияли на отношение тюремщиков к российским пленникам.

Некоторые зрители в российских регионах уже сумели оценить новую часть фильма. Так, премьера состоялась во Владивостоке.