Распространенный симптом COVID-19 может привести к ожирению

Москва, 2 сентября. Коронавирусная инфекция может искажать функцию обоняния у людей. Потеря этой способности в свою очередь сказывается на пищевом поведении людей.

Перенесшие COVID-19 пациенты по-другому воспринимают вкус и запах еды. Холодная пища для них кажется приятнее, поэтому они начинают ей злоупотреблять, пояснил «Комсомольской правде» заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), вирусолог Александр Шестопалов.

«Изменение запаха еды в зависимости от ее температуры — вполне нормальное явление. Ведь когда еда горячая, то в ней, грубо говоря, молекулы двигаются быстрее, поэтому и запах ярче», — объяснил ученый.

Частое употребление холодной еды вредно для организма человека. При таком питании замедляется пищеварительный процесс, появляется возможность для отложения холестерина, что ведет к ожирению.

Биофизик Нелли Соседова ранее объяснила специфику вакцинации от COVID-19 для людей с ожирением. Перед тем, как ставить прививку, люди с лишним весом должны пройти консультацию у врача.