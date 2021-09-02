Perseverance смог получить образцы грунта на Марсе

Нью-Йорк, 2 сентября. Американский планетоход под названием Perseverance сумел добыть образцы породы и грунты на Марсе. Об этом сообщил главный инженер проекта Адам Стельцнер.

Марсоход Perseverance высадился на Красную планету 18 февраля около кратера Езеро. Специалисты NASA на протяжении нескольких месяцев проводили проверку и испытания всех систем и оборудования аппарата.

«Мы получили образцы! Никогда не был так счастлив увидеть дыру в скале», — поделился впечатлениями главный инженер проекта на своей странице в Twitter.

Первая попытка собрать образцы грунта Красной планеты состоялась в начале августа. Система отбора проб у марсохода работала исправно, но по итогам операции горной породы не было обнаружено. Специальная группа занялась разбором произошедшей ситуации с аппаратом Perseverance, сообщили на официальном сайте NASA.