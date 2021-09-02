Полузащитник Фомин покинул расположение российской сборной из-за боли в спине

Москва, 2 сентября. Игрок московского «Динамо» Даниил Фомин не поможет сборной России в ближайших отборочных матчах ЧМ-2022. Футболист получил травму и покинул расположение команды.

Состав команды Валерия Карпина 2 сентября сократился еще на одного игрока. Вслед за голкипером «Ростова» базу в Новогорске покинул один из лидеров «Динамо» Даниил Фомин. Ранее было объявлено, что сборной России не сможет помочь защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков.

По словам старшего врача национальной команды Владимира Хайтина, Фомина отпустили из сборной, чтобы он вернулся в расположение клуба для дальнейшей диагностики полученного повреждения. Игрока беспокоят боли в спине, говорится в сообщении на сайте РФС.

«Из-за боли в спине Даниил Фомин не сможет помочь команде в оставшихся матчах», — сообщил медик.

Дебютный матч Валерия Карпина на посту главного тренера российской сборной завершился вничью. Встреча со сборной Хорватии закончилась со счетом 0:0. Фомин на поле не выходил.