Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 сентября 23:48
23:36
Общество
Распространенный симптом COVID-19 может привести к ожирению
23:32
Технологии
Perseverance смог получить образцы грунта на Марсе
23:28
Спорт
Полузащитник Фомин покинул расположение российской сборной из-за боли в спине
23:15
Технологии
Apple может начать производить собственные электромобили в 2024 году
23:12
Общество
Прививку от коронавируса сделали почти 70% педагогов российских школ
23:04
Происшествия
Ford влетел в дорожный знак и опрокинул его на машины в Петербурге
23:00
Политика
Зеленский объявил о планах превратить Украину в лидера Европы
22:53
Политика
«Не с пустыми руками»: конгрессмены подарили Зеленскому книгу о лечении травм головы
22:40
Происшествия
Жертвами страшной автокатастрофы на севере Мексики стали 16 человек
22:34
Политика
Россия расширит число своих дипломатических представительств за рубежом
Все новости

Полузащитник Фомин покинул расположение российской сборной из-за боли в спине
Спорт
Полузащитник Фомин покинул расположение российской сборной из-за боли в спине
ТАСС  /  Михаил Терещенко

Москва, 2 сентября. Игрок московского «Динамо» Даниил Фомин не поможет сборной России в ближайших отборочных матчах ЧМ-2022. Футболист получил травму и покинул расположение команды.

Состав команды Валерия Карпина 2 сентября сократился еще на одного игрока. Вслед за голкипером «Ростова» базу в Новогорске покинул один из лидеров «Динамо» Даниил Фомин. Ранее было объявлено, что сборной России не сможет помочь защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков.

По словам старшего врача национальной команды Владимира Хайтина, Фомина отпустили из сборной, чтобы он вернулся в расположение клуба для дальнейшей диагностики полученного повреждения. Игрока беспокоят боли в спине, говорится в сообщении на сайте РФС.

«Из-за боли в спине Даниил Фомин не сможет помочь команде в оставшихся матчах», — сообщил медик.

Дебютный матч Валерия Карпина на посту главного тренера российской сборной завершился вничью. Встреча со сборной Хорватии закончилась со счетом 0:0. Фомин на поле не выходил.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Полузащитник Фомин покинул расположение российской сборной из-за боли в спине
футбол фомин сборная россии травма
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru