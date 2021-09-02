Apple может начать производить собственные электромобили в 2024 году

Вашингтон, 2 сентября. Американская компания Apple планирует разработать собственный электромобиль. Представители фирмы уже начали вести переговоры с азиатскими автопроизводителями.

Выпуск машин планируют начать в 2024 году, сообщил портал Apple Insider, который специализируется на новостях компании. Основной проблемой реализации Apple Car является кризис на рынке полупроводников, необходимых для создания сложной автомобильной электроники.

Американские СМИ уже сообщили о планах Apple запустить производство электромобилей. Предполагалось, что компания будет собирать машины на заводе Kia в Джорджии, но позже стало известно, что соответствующие переговоры прервали.

Apple известна по всему миру благодаря своим гаджетам — iPhone, iPad, iMac, MacBook, iPod и другой технике. Недавно компания столкнулась с проблемой при производстве смарт-часов Watch Series 7.