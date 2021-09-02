Прививку от коронавируса сделали почти 70% педагогов российских школ

Москва, 2 сентября. Почти 70% школьных учителей прошли вакцинацию от COVID-19. Чуть меньше этот показатель среди педагогов высших учебных заведений, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Обеспечить безопасность образовательного процесса в новом учебном году можно за счет высокого показателя вакцинации среди педагогов и студентов. Попова напомнила, что в России существуют все условия для участия россиян в прививочной кампании.

На сегодняшний день рост числа случаев заболеваемости COVID-19 фиксируется в восьми российских регионах. Еще 47 субъектов страны находятся на этапе снижения. Самая благоприятная эпидемиологическая обстановка наблюдается в регионах, где привито более 60% населения старше 18 лет.

В России 2 сентября стартовала прививочная кампания против гриппа. Уже сейчас в стране зафиксировано несколько случаев заражения вирусом группы А H3N2, однако в целом ситуацию можно назвать стабильной.