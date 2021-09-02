Зеленский объявил о планах превратить Украину в лидера Европы

, 2 сентября. Украина в будущем станет лидером Европы. Об этом глава государства заявил в ходе выступления в Стэнфордском университете в Соединенных Штатах Америки.

Президент сделал такое заявление с полной уверенностью, объяснив это тем, что «возможно все». Зеленский поделился своими планами по преобразованию Украины и улучшению жизни граждан.

«Мы будем сильной, уверенной, успешной страной, лидером Европы», — объявил политик.

Он также поделился с американскими слушателями своей «украинской мечтой». Владимир Зеленский желает «вернуть» Донбасс и Крым, а также провести в стране масштабную цифровизацию. Президент заверил, что уже в ближайшие годы украинцы смогут получать 100 процентов государственных услуг в дистанционном формате.

Американские конгрессмены ранее подарили Зеленскому руководство о лечении травм головы. Подарок высмеяли журналист Ольга Скабеева и официальный представитель МИД России Мария Захарова.