Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 сентября 23:48
23:36
Общество
Распространенный симптом COVID-19 может привести к ожирению
23:32
Технологии
Perseverance смог получить образцы грунта на Марсе
23:28
Спорт
Полузащитник Фомин покинул расположение российской сборной из-за боли в спине
23:15
Технологии
Apple может начать производить собственные электромобили в 2024 году
23:12
Общество
Прививку от коронавируса сделали почти 70% педагогов российских школ
23:04
Происшествия
Ford влетел в дорожный знак и опрокинул его на машины в Петербурге
23:00
Политика
Зеленский объявил о планах превратить Украину в лидера Европы
22:53
Политика
«Не с пустыми руками»: конгрессмены подарили Зеленскому книгу о лечении травм головы
22:40
Происшествия
Жертвами страшной автокатастрофы на севере Мексики стали 16 человек
22:34
Политика
Россия расширит число своих дипломатических представительств за рубежом
Все новости

«Не с пустыми руками»: конгрессмены подарили Зеленскому книгу о лечении травм головы
Политика
«Не с пустыми руками»: конгрессмены подарили Зеленскому книгу о лечении травм головы
Global Look Press  /  Serg Glovny/ZUMAPRESS.com

Вашингтон, 2 сентября. Американские конгрессмены преподнесли президенту Украины Владимиру Зеленскому книгу под названием «Легкая черепно-мозговая травма, реабилитационный инструментарий».

Литературное произведение издал американо-украинский медицинский фонд AUMF. На необычный подарок обратила внимание российская телеведущая Ольга Скабеева.

«Из Вашингтона Зеленский уезжает не с пустыми руками. Подарок от конгрессменов. Будет что почитать на досуге: "Легкая черепно-мозговая травма, реабилитационный инструментарий"», — написала журналист в своих соцсетях.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также не оставила без внимания необычный случай. Она разместила в своем профиле фотографии с мероприятия, на которых видно, как Зеленскому вручают книгу на украинском языке в толстом переплете.

«Все-таки книга — лучший подарок, как ни крути», — заметила дипломат.

Блогер и журналист Вадим Манукян ранее назвал Владимира Зеленского «вопящим ребенком, который просил больше игрушек» у президента США Джо Байдена. Однако получил украинский лидер всего 60 миллионов вместо ожидаемых 300 миллиардов.

Вернуться назад

Все новости / Политика / «Не с пустыми руками»: конгрессмены подарили Зеленскому книгу о лечении травм головы
сша зеленский книга
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru