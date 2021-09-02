«Не с пустыми руками»: конгрессмены подарили Зеленскому книгу о лечении травм головы

Вашингтон, 2 сентября. Американские конгрессмены преподнесли президенту Украины Владимиру Зеленскому книгу под названием «Легкая черепно-мозговая травма, реабилитационный инструментарий».

Литературное произведение издал американо-украинский медицинский фонд AUMF. На необычный подарок обратила внимание российская телеведущая Ольга Скабеева.

«Из Вашингтона Зеленский уезжает не с пустыми руками. Подарок от конгрессменов. Будет что почитать на досуге: "Легкая черепно-мозговая травма, реабилитационный инструментарий"», — написала журналист в своих соцсетях.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также не оставила без внимания необычный случай. Она разместила в своем профиле фотографии с мероприятия, на которых видно, как Зеленскому вручают книгу на украинском языке в толстом переплете.

«Все-таки книга — лучший подарок, как ни крути», — заметила дипломат.

Блогер и журналист Вадим Манукян ранее назвал Владимира Зеленского «вопящим ребенком, который просил больше игрушек» у президента США Джо Байдена. Однако получил украинский лидер всего 60 миллионов вместо ожидаемых 300 миллиардов.