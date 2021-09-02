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Жертвами страшной автокатастрофы на севере Мексики стали 16 человек

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 22:40
Происшествия
Жертвами страшной автокатастрофы на севере Мексики стали 16 человек
wikipedia.org  /  Ralf Roletschek / GFDL 1.2

Эрмосильо, 2 сентября. Автобус на большой скорости въехал в грузовик в четверг в штате Сонора на севере Мексики. В результате страшной аварии погибли минимум 16 человек, сообщили в местной прокуратуре.

Происшествие случилось на трассе Сонойта - Сан-Луис-Рио-Колорадо. Помимо 16 погибших травмы получили также 22 человека. Состояние шестерых пострадавших сейчас оценивается как тяжелое.

Сотрудники экстренных служб продолжают спасательную операцию. Возможные причины и обстоятельства трагедии пока не озвучивались. Правоохранители начали расследование случившегося.

Тем временем страшное ДТП произошло в Саратовской области. Автомобиль Renault Logan на большой скорости столкнулся с фурой Volvo на 305-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград. В результате аварии легковушка загорелась. Спасти людей из горящего транспорта не удалось – два человека заживо сгорели в машине.

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дтп авария мексика
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