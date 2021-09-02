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Россия расширит число своих дипломатических представительств за рубежом
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Россия расширит число своих дипломатических представительств за рубежом
Политика
Россия расширит число своих дипломатических представительств за рубежом
ИА «Народные новости».  /  Степан Яцко

Москва, 2 сентября. Сейчас в мире насчитывается 250 российских посольств и генконсульств, в будущем это число будет расти. Соответствующее заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Консульское присутствие России планируется создать в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде. Особое внимание будет уделено странам СНГ, отметил министр в ходе встречи с главами крупных промышленных предприятий Свердловской области.

Многие россияне регулярно выезжают за пределы страны, часто эти поездки связаны с отдыхом. В связи с этим власти России планируют организовать свои консульские пункты в ключевых местах отдыха соотечественников.

«Например, у нас только три человека в Анталье. Сейчас не без сопротивления, но пробиваем консульское присутствие в Египте в Шарм-эш-Шейхе, Хургаде. Нужно укрепить таиландское направление. Есть куда расширяться», — отметил Лавров.

Иностранные диппредставительства России обеспечивают целевые задачи, когда российские компании направляются на переговоры. Лавров добавил, что отечественные послы и генконсулы мониторят оценки международных организаций, которые они дают социально-экономическим процессам, происходящим в России.

МИД России ранее анонсировал новые льготы для зарубежных партнеров по хозяйственной деятельности на Курильских островах. Ведомство считает, что такое предложение вызовет интерес многих иностранных компаний.

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Все новости / Политика / Россия расширит число своих дипломатических представительств за рубежом
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