Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 сентября 23:48
23:36
Общество
Распространенный симптом COVID-19 может привести к ожирению
23:32
Технологии
Perseverance смог получить образцы грунта на Марсе
23:28
Спорт
Полузащитник Фомин покинул расположение российской сборной из-за боли в спине
23:15
Технологии
Apple может начать производить собственные электромобили в 2024 году
23:12
Общество
Прививку от коронавируса сделали почти 70% педагогов российских школ
23:04
Происшествия
Ford влетел в дорожный знак и опрокинул его на машины в Петербурге
23:00
Политика
Зеленский объявил о планах превратить Украину в лидера Европы
22:53
Политика
«Не с пустыми руками»: конгрессмены подарили Зеленскому книгу о лечении травм головы
22:40
Происшествия
Жертвами страшной автокатастрофы на севере Мексики стали 16 человек
22:34
Политика
Россия расширит число своих дипломатических представительств за рубежом
Все новости

Житель Петрозаводска зарезал своего родственника

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 22:33
Происшествия
Житель Петрозаводска зарезал своего родственника
pixabay.com

Петрозаводск, 2 сентября. Петрозаводчанин всадил нож горло своему родственнику во время распития спиртных напитков. О происшествии сообщила пресс-служба местного отделения прокуратуры.

По версии следствия, ранее судимый 41-летний подозреваемый выпивал со своим собутыльником. Во время посиделок между мужчинами произошла ссора, которая переросла в конфликт. Под воздействием алкогольных напитков один из них пришел в ярость и, схватив со стола кухонный нож, нанес своему родственник удар в шею. Кровавое тело мужчина по непонятным причинам вытащил на лестничную площадку.

Соседи, ставшие очевидцами инцидента, незамедлительно обратились в правоохранительные органы. Полиция задержала злоумышленника и доставила в ближайшее отделение для проведения допроса. Мужчина не стал сопротивляться и дал признательные показания.

Недавно в Выборгском районе Петербурга полицейские задержали 13-летнюю девочку, которая хотела выпрыгнуть из окна. После этого она схватила нож и нанесла ранение сотруднику правоохранительных органов.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Житель Петрозаводска зарезал своего родственника
алкоголь нож петрозаводск смертельное ранение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru