Житель Петрозаводска зарезал своего родственника

Петрозаводск, 2 сентября. Петрозаводчанин всадил нож горло своему родственнику во время распития спиртных напитков. О происшествии сообщила пресс-служба местного отделения прокуратуры.

По версии следствия, ранее судимый 41-летний подозреваемый выпивал со своим собутыльником. Во время посиделок между мужчинами произошла ссора, которая переросла в конфликт. Под воздействием алкогольных напитков один из них пришел в ярость и, схватив со стола кухонный нож, нанес своему родственник удар в шею. Кровавое тело мужчина по непонятным причинам вытащил на лестничную площадку.

Соседи, ставшие очевидцами инцидента, незамедлительно обратились в правоохранительные органы. Полиция задержала злоумышленника и доставила в ближайшее отделение для проведения допроса. Мужчина не стал сопротивляться и дал признательные показания.

Недавно в Выборгском районе Петербурга полицейские задержали 13-летнюю девочку, которая хотела выпрыгнуть из окна. После этого она схватила нож и нанесла ранение сотруднику правоохранительных органов.