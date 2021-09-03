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Корова застряла на дереве после урагана «Ида»
Общество

Власти штата Луизиана ликвидируют последствия урагана Ида, который обрушился на США. Жертвами разбушевавшейся стихии стали четыре человека, кроме того, из-за наводнения оказались затоплены сотни домов, и миллионы людей остались без электричества.

Мощь бури на себе ощутили и животные. Так, например, в приходе Сент-Бернард рабочие сняли с дерева несчастную корову, которая застряла между ветвей и не могла самостоятельно выбраться. По всей видимости, животное унесло течением во время разлива реки Миссисипи. Буренка зацепилась за ветви, и, когда уровень воды снизился, оказалась в западне.

Рабочие успешно вызволили корову с помощью бензопил и спустили ее на землю. Сейчас жизни и здоровью животного ничего не угрожает.

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