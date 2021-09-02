Новые центры диагностики коронавирусной инфекции появятся в России

Москва, 2 сентября. В России создадут новые центры диагностики коронавирусной инфекции. Средства на создание новых лабораторий выделит Кабмин РФ.

Этот вопрос включен в повестку дня на заседании кабинета министров. Планируется выделение бюджетных средств из резервного фонда страны Роспотребнадзору. Они будут направлены на финансирование подведомственных организаций, а также на проведение предупреждающих распространение инфекции мероприятий, сообщает ТАСС.

Данный проект обеспечит создание в российских субъектах специализированных центров секвенирования, а также комплекса лабораторных учреждений для проведения ускоренной диагностики заболевания различными инфекциями на базе федеральных бюджетных медицинских учреждений. Помимо этого, планируется дооснастить центры гигиены и эпидемиологии, а также подразделения санитарно-карантинного контроля на пограничных пропускных пунктах.

В России началась прививочная кампания против распространения гриппа. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме.