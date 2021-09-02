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Пушков окрестил природные катастрофы новой нормой современности
Общество
Пушков окрестил природные катастрофы новой нормой современности
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 2 сентября. Природные катастрофы, бушующие по всему миру, представляют собой далеко не разовые акции. Об этом предупредил сенатор Алексей Пушков в соцсетях.

Он полагает, что в будущем стихии все чаще будут нарушать покой людей. Член Совета Федерации напомнил о потопах в Германии, Испании, Нью-Йорке и оставил этот список открытым.

«Судя по всему, это не отдельные драматические случаи, не разовые удары разбушевавшейся стихии, а нечто куда более серьезное: приближение "новой нормы" в виде все более частых природных катастроф», — написал Пушков.

Природные катастрофы в этом году особенно сильно терзают планету. Жители Кипра, Турции и США вынуждены спасаться от природных пожаров. Китай, США, ряд европейских стран и юго-восточные регионы России пострадали от наводнений.

Ураган четвертой категории «Ида» ранее обрушился на американские штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси. Жертвами стихии стали 22 человека.

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