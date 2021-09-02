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Игрок молодежной сборной России Марадишвили подписал контракт с «Локомотивом»
Спорт
Игрок молодежной сборной России Марадишвили подписал контракт с «Локомотивом»
ТАСС  /  Терещенко Михаил

Москва, 2 сентября. Полузащитник молодежной сборной России Константин Марадишвили перешел из столичного ЦСКА в «Локомотив». Соответствующее заявление сделала пресс-служба железнодорожников.

Футболист подписал с «Локо» пятилетнее соглашение. Являясь воспитанником ЦСКА, он начал играть за главную команду армейцев с прошлого года. В нынешнем сезоне РПЛ Марадишвили провел три матча, в которых смог отличиться один раз. Суммарно футболист провел 49 встреч в футболке ЦСКА, забив при этом два гола и отдав две результативные передачи.

Константин Марадишвили также включен в состав молодежной сборной России по футболу на матчи отбора к чемпионату Европы 2023 года. Национальная команда будет играть против сборных Испании и Мальты.

Тем временем состав «Локомотива» также пополнил полузащитник Гирано Керк. Игрок стал первым в истории футболистом из Нидерландов, перешедшим в стан красно-зеленых.

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