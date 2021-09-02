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США и Россия продолжают вести консультации в сфере кибербезопасности

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 22:12
Политика
США и Россия продолжают вести консультации в сфере кибербезопасности
pixabay.com

Вашингтон, 2 сентября. Американо-российские консультации по борьбе с хакерами продолжаются. Президент США Джо Байден намерен получить результаты, заявила зампомощника по нацбезопасности Энн Нюбергер.

Переговоры между Россией и Соединенными Штатами по вопросам кибербезопасности достигли прогресса. Сейчас власти обеих стран продолжают консультироваться по борьбе с хакерами и вирусами.

«Дискуссии с Россией продолжаются. Как отметил президент Байден, он рассчитывает на результат в том, что касается деятельности в киберпространстве», — отметила Энн Нюбергер в Белом доме.

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин в июле провели телефонные переговоры. Лидеры государств обсудили вопросы в сфере информационной безопасности и борьбы с киберпреступниками. Стороны подчеркнули важность сотрудничества по этой проблеме.

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Все новости / Политика / США и Россия продолжают вести консультации в сфере кибербезопасности
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