Критики упрекнули экранизацию сказки о Золушке в отсутствии элегантности

Лос-Анджелес, 2 сентября. Новая киноадаптация «Золушки» от стримингового сервиса Amazon выходит 3 сентября. Критикам уже удалось оценить ленту, и они поделились мнениями о ней.

Большинство из них оказались разочарованы проектом с Камилой Кабелло в главной роли. Фильм не спасают ни хорошо прописанный сценарий, ни актерская игра. Картина оказалась скучной и поверхностной, по мнению критиков, ей не хватает магии и элегантности.

«Как бы многообещающе ни звучало это заявление, Золушка сгибается под тяжестью своих намерений, и даже ее внушительный каст — Мензель, Билли Портер, Минни Драйвер и Пирс Броснан — не могут ее спасти. Ему не хватает магии и элегантности, притягательности, которые сделали, например, перезапуск мюзикла Роджерса и Хаммерстайна 1997 года неотразимым», — считают авторы The Hollywood Reporter.

Крупнейшая американская киностудия Marvel, напротив, оказалась довольна ажиотажем вокруг своего нового фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец». Ее глава Кевин Файги допустил возможность съемки сиквела блокбастера.