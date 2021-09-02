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Центральноафриканский депутат призвал инвестировать в горнорудный сектор страны
Весь мир
Центральноафриканский депутат призвал инвестировать в горнорудный сектор страны
vk.com  /  Андрей Чибис

Банги, 2 сентября. Депутат субпрефектуры Нана-Бакасса и председатель партии «Нувель Элан» Сильвен Нгакуту Патассе призвал к активной модернизации горнорудного сектора ЦАР. Об этом он сообщил в интервью Radio Ndeke Luka.

«Вложения в добывающую отрасль Центральноафриканской Республики станут рычагом для развития страны», — сказал он.

По мнению народного избранника, пересмотр горного кодекса позволит привлечь в эту сферу инвесторов и сделает возможным активное оживление экономики ЦАР. Патассе уверен в потребности корректирования документа, так как пока республика экспортирует незначительное количество ресурсов.

Парламентарий напомнил, что страна обладает богатыми запасами природных ископаемых, добыча, обработка и продажа которых приведет к значительным поступлениям в бюджет.

Центральноафриканский депутат призвал инвестировать в горнорудный сектор страны
severalmaz.ru  / пресс-служба ОАО «Севералмаз»

В середине августа премьер-министр Центральноафриканской Республики Анри-Мари Дондра проводил первую сессию комитета Инициативы по обеспечению транспарентности в добывающей промышленности (ITIE), во время которой сообщил, что оптимизация распределения средств, полученных с разработки ресурсов, поспособствует сокращению числа людей, находящихся за гранью бедности.

Ранее ФАН сообщал, что глава правительства провел рабочую встречу с делегацией технических и финансовых партнеров в горнодобывающей промышленности.

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африка ресурсы цар горнорудная отрасль
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