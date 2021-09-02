Женщина погибла в результате пожара в Приморском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 2 сентября. Пожар произошел в однокомнатной квартире в Приморском районе Петербурга. В результате возгорания погибла женщина, передали в экстренных службах.

Сообщение о происшествии поступило на пульт спасателей 2 сентября в 21:07. Огонь полыхал в «однушке» по адресу Богатырский проспект, дом 24, корпус один. Пламя распространилось на площади шести кв. метров

Спасатели эвакуировали проживающую в квартире женщину, однако спасти ее не удалось. Подоспевшая бригада скорой помощи констатирована смерть. В ликвидации пожара задействовали 4 единицы спецтехники и 19 спасателей.

Тем временем в Красносельском районе Северной столицы загорелся легковой автомобиль. В машине, находившейся на Авангардной улице, выгорели приборная панель и салон на площади один квадратный метр. Данных о пострадавших не поступало.