Биограф Елизаветы II Деннисон обозначил два условия отказа королевы от престола

Лондон, 2 сентября. Королева Великобритании Елизавета II сложит свои полномочия только в двух случаях. Их назвал биограф Мэтью Деннисон в своей новой книге The Queen.

Том из 500 страниц представляет собой рассказ о жизни суверена с самого его детства. Автор подробно описал образ жизни королевы, ее окружение, взгляды на те или иные вещи. Примечательно, что биографу удалось это сделать без интервью, которых суверен никогда не давала.

Елизавета II не собирается покидать трон в ближайшее время. Она будет продолжать работать, несмотря на преклонный возраст и недавние потрясения — смерть супруга принца Филиппа и скандал с внуком герцогом Сассекским.

«Она сложит с себя полномочия только в двух случаях. Если заболеет Альцгеймером или перенесет инсульт», — сообщил Деннисон.

Ранее стало известно, что 95-летняя Елизавета II придерживается строгих правил в питании. Она полностью исключила из своего рациона чеснок и крахмал.