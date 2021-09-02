Появился тизер киноадаптации «Колеса времени» Роберта Джордана

Лос-Анджелес, 2 сентября. Первый официальный тизер экранизации цикла романов американского писателя Роберта Джордана «Колесо времени», в котором сыграла актриса Розамунд Пайк, появился в Сети.

По сюжету сериала группа путешественников во главе с Морейн (Розамунд Пайк) из магического ордена «Айз Седай» пытаются сбежать от приспешников сил зла. Герои не знают, что на самом деле чародейка ищет Возрожденного дракона, чтобы спасти мир.

Сериал «Колесо времени» выйдет на стриминговом сервисе Amazon Prime Video 19 ноября. Шоураннеры уже продлили проект на второй сезон, пишет «Культуромания».

Цикл произведений Роберта Джордана, написанных в жанре фэнтези, выходил с 1990 по 2013 годы. Автор скончался в 2007 году от амилоидоза сердца. Последние три книги завершил Брэндон Сандерсон, он работал по оставленным Джорданом черновикам.

Ранее в Сети опубликовали первый трейлер комедийного боевика «Красное уведомление» с израильской актрисой Галь Гадот в главной роли. Артистка сыграла обольстительную преступницу, которую ловят два незадачливых спецагента.