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Шоу-бизнес
Паулина Андреева оставила сына от Бондарчука ради съемок
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Паулина Андреева оставила сына от Бондарчука ради съемок
Шоу-бизнес
Паулина Андреева оставила сына от Бондарчука ради съемок
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 2 сентября. Актриса Паулина Андреева отказывается сидеть в декрете. Знаменитость, родившая первенца весной этого года, уже приступила к съемкам в новом проекте.

Ребенок в семье режиссера Федора Бондарчука и его новой жены появился на свет в начале марта. Малышу дали имя Иван. Мать ребенка решила долго не сидеть в декрете и, как только привела себя в форму, приступила к работе. Ради съемок в сериале звезда театра и кино оставила шестимесячного малыша дома.

Андрееву пригласили участвовать в съемках сериала «The Телки», создаваемого по мотивам романа Сергея Минаева. Премьера ленты состоится в следующем году в онлайн-кинотеатрах. Вместе с женой Бондарчука в картине заняты Оксана Акиньшина, Любовь Аксенова, Артем Ткаченко и Милош Бикович, пишут «Дни.ру». Режиссером выступила Мария Агранович.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук поженились в 2019 году. Свадьба прошла в Северной столице, на нее пригласили только родных и близких звезд. Весной у пары родился сын. Для Бондарчука ребенок стал третьим, а для Андреевой — первым.

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кино съемки андреева
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