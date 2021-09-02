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Жительница Иркутской области два года собирала деньги на лечение придуманной дочери
Происшествия
Жительница Иркутской области два года собирала деньги на лечение придуманной дочери
 /  Пресс-служба следственного управления СК РФ по Ленинградской области

Иркутск, 2 сентября. Злоумышленница создавала в социальных сетях фейковые страницы молодых женщин. Ее персонажи якобы оставались одни с тяжелобольным ребенком.

Жительница Чунского района региона в течение двух лет общалась с мужчинами на сайтах знакомств. Там она рассказывала собеседникам, что у нее есть дочь от первого брака, которая нуждается в дорогостоящем лечении и просила у них деньги. После того как женщине оказывали «финансовую помощь», она удаляла аккаунты. Предполагаемая преступница получила более 1,5 млн рублей от неравнодушных людей.

Полиция смогла задержать 40-летнюю аферистку, у которой в ходе обысков изъяли банковские и сим-карты, мобильные телефоны и ряд другой техники. Правоохранители возбудили по факту произошедшего уголовное дело по ст. 159 Ук РФ «Мошенничество». Суд избрал для местной жительницы меру пресечения в виде ареста.

Проживающая в Тюмени женщина ранее получила 360 тыс. рублей материнского капитала за несуществующего ребенка. Она купила фальшивое свидетельство о рождении сына и принесла его в МФЦ.

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