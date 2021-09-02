Между вакцинацией от гриппа и коронавируса должен пройти месяц

Москва, 2 сентября. Между вакцинацией от гриппа и коронавирусной инфекции необходимо выждать определенный период времени. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

Гражданам, получившим прививку вторым компонентом от коронавируса, нужно выждать не менее одного месяца перед получением вакцины от гриппа. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия-1».

«Здесь стандартный месяц. Независимо от того, какая раньше. Но, если вы прививаетесь от ковида, то нужно пройти полный курс вакцинации и от этого момента считать месяц» — передает слова главы Роспотребнадзора РИА Новости

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