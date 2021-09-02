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Конституционный суд ЦАР утвердил оставшихся депутатов Национальной ассамблеи
Весь мир
Конституционный суд ЦАР утвердил оставшихся депутатов Национальной ассамблеи
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 2 сентября. Конституционный суд утвердил кандидатуры семи оставшихся депутатов Национальной ассамблеи. Все 140 мест заняты, сообщает издание Le Journal Vision 2.

Работу избирательных участков на всеобщих выборах ЦАР в 2020 году частично заблокировали боевики из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Власти решили пересмотреть итоги голосования седьмого законодательного органа из-за провокаций и атак радикалов.

В результате акты подписывались в четыре этапа: 27 декабря 2020 года, 14 марта 2021 года, 23 мая и 25 июля, завершив выборный процесс. Теперь Конституционный суд утвердил последних народных избранников.

Согласно подсчетам созданная почти два года назад действующим президентом Фостен-Арканжем Туадера партия «Движение объединенных сердец» заняла большинство депутатских кресел — 40. За ними следуют КНК с 11 портфелями, «Союз за возрождение ЦАР» (URCA) — 7.

Конституционный суд ЦАР утвердил оставшихся депутатов Национальной ассамблеи
wikipedia.org  / Alllexxxis/CC BY-SA 4.0

По шесть кресел получили «Освободительное движение центральноафриканского народа» (MLPC) и «Национальное движение независимых» (Mouni). «Центральноафриканское Демократическое объединение» представят четыре избранника народа. Остальные 27 мест закрепились за независимыми парламентариями.

Государственная структура теперь заработает в полном составе. Ранее ФАН сообщал, что жители республики потребовали ареста бывшего председателя Нацассамблеи Абду Карима Мекасуа. Его обвиняют в пособничестве боевикам CPC.

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