Катя Лель пошутила о возрасте мужа в его день рождения

Москва, 2 сентября. Известная российская исполнительница Катя Лель поделилась с поклонниками в Instagram снимком со своим супругом Игорем, который отметил 49-й день рождения.

Фотография была сделана на морском курорте. На снимке супруги обнимаются, глядя в камеру. Катя Лель поблагодарила судьбу, которая 17 лет назад свела ее с Игорем.

«Тебе 49, хотя в прессе пишут, что тебе 65 лет, и ты шикарно выглядишь. Мужчина хорошо сохраняется благодаря заботе и любви его любимой женщины, и это правда!» — пошутила она.

Артистка призналась, что до сих пор не понимает, как выбрала себе в мужья Игоря. Возможно, он заслужил это «в прошлых воплощениях». На публикацию звезды эстрады отреагировал российский юморист Сергей Дроботенко.

«Игореню с днюхой! Отличный мужик! Это я тоже как Дева говорю», — написал он.

Катя Лель вышла замуж за Игоря Кузнецова в октябре 2008 года, сообщает «МИР 24». Весной следующего года у пары родилась дочь Эмилия. Девочка пошла по стопам матери и учится в музыкальной школе им. Кабалевского.

Она с самого детства увлечена искусством и музыкой. В последнее время артистка стала брать Эмилию на мероприятия, чтобы та знакомилась с миром шоу-бизнеса.

Ранее исполнительница похвасталась кулинарным талантом наследницы. Девочка приготовила маме панкейк со сгущенкой и оставила рядом с тарелкой записку с пожеланием доброго утра.