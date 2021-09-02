Эксперты рассказали о главных бестактных вопросах на первом свидании

Москва, 2 сентября. Существует ряд тем, о которых не стоит говорить на первом свидании. Эксперты в области этикета и психологии объяснили, о чем следует разговаривать во время знакомства.

Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова призвала не спрашивать на первом свидании о возрасте, жилье и заработке. При этом она отметила, что, согласно ее опросу в соцсетях, мужчины в начале знакомства задают своим спутницам бестактные вопросы. Главные среди них — в каком районе девушка проживает, есть ли у нее машина или квартира.

На первом свидании, по словам специалиста, распространяются правила светского общения. Можно беседовать о погоде, природе, книгах, увлечениях и хобби, пишет «Вечерняя Москва».

Психолог-сексолог Валентин Денисов-Мельников в свою очередь советует задавать нейтральные вопросы. По его мнению, такие темы помогут познакомиться с мировоззрением человека и выяснить его планы на будущее.

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