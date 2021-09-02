Попова оценила угрозу распространения новых штаммов коронавируса в России

Москва, 2 сентября. Распространения новых мутаций коронавируса в России, в том числе «Лямбды», на данный момент не наблюдается. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, превалирующим, как и в большинстве мировых стран, является дельта-штамм. Попова добавила, что ситуация с распространением новых мутаций SARS-CoV-2 находится на контроле российских эпидемиологов.

Главный санитарный врач России не исключила, что уровень заболеваемости COVID-19 в стране немного возрастет с приходом осени. Она связала это с концом сезона отпусков и каникул, когда люди начинают чаще контактировать между собой и обмениваться микробактериальной информацией.

«Во всех коллективах. Обычно это наблюдается во второй декаде сентября. Это ежегодный обычный подъем, но мы к нему уже привыкли», — отметила Попова.

Она подчеркнула, что в России уже пятую неделю назад идет тенденция на спад уровня заболеваемости COVID-19. По статистике Роспотребнадзора, этот показатель падает еженедельно примерно на пять-семь процентов.

Ранее глава Роспотребнадзора объявила о начале всероссийской прививочной кампании от гриппа. По словам Поповой, эпидемиологическая ситуация с данным инфекционным заболеванием в РФ находится на стабильно уровне.