Основателя «Мужского государства» задержали на границе с Азербайджаном

Баку, 2 сентября. Основатель националистического движения «Мужское государство» Владислав Поздняков был задержан при пересечении азербайджанской границы, сообщили его соратники в соцсети.

Администрация канала не уточнила, в какой именно стране находился Поздняков. Так же неизвестно, куда направлялся задержанный.

«Больше пока информации дать не могу», — заявил автор поста.

Поздняков стал известен в Сети из-за своих националистических взглядов и резких высказываний. Многие пользователи обвиняли его в разжигании ненависти по ряду признаков, включая гендерный, национальный и другие. В 2020 году он инсценировал собственную смерть. В Интернете появлялась информация, что Позднякова якобы убили в собственном подъезде, однако автор «Мужского государства» спустя пару дней заявил, что новость была фейком.

Ранее в Сети разразился скандал, в котором Поздняков и его сторонники конфликтовали с сетью ресторанов «Тануки». Последние были вынуждены обратиться за помощью к основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову и Минцифры.