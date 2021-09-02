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Основателя «Мужского государства» задержали на границе с Азербайджаном

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 21:27
Происшествия
Основателя «Мужского государства» задержали на границе с Азербайджаном
pixabay.com

Баку, 2 сентября. Основатель националистического движения «Мужское государство» Владислав Поздняков был задержан при пересечении азербайджанской границы, сообщили его соратники в соцсети.

Администрация канала не уточнила, в какой именно стране находился Поздняков. Так же неизвестно, куда направлялся задержанный.

«Больше пока информации дать не могу», — заявил автор поста.

Поздняков стал известен в Сети из-за своих националистических взглядов и резких высказываний. Многие пользователи обвиняли его в разжигании ненависти по ряду признаков, включая гендерный, национальный и другие. В 2020 году он инсценировал собственную смерть. В Интернете появлялась информация, что Позднякова якобы убили в собственном подъезде, однако автор «Мужского государства» спустя пару дней заявил, что новость была фейком.

Ранее в Сети разразился скандал, в котором Поздняков и его сторонники конфликтовали с сетью ресторанов «Тануки». Последние были вынуждены обратиться за помощью к основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову и Минцифры.

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азербайджан поздняков мужское государство тануки
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