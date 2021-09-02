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Алибасов и Федосеева-Шукшина официально расторгли брак
Шоу-бизнес
Алибасов и Федосеева-Шукшина официально расторгли брак
Из личного архива Бари Алибасова

Москва, 2 сентября. Музыкант Бари Алибасов и актриса Лидия Федосеева-Шукшина развелись. Эту информацию подтвердил адвокат артиста Александр Бенхин.

Мировой суд Останкинского района Москвы расторг брак между Алибасовым и Федосеевой-Шукшиной. Но еще летом текущего года музыкальный продюсер отказывался разводиться и хотел сохранить отношения с актрисой.

Основатель группы «На-На» и Федосеева-Шукшина поженились в 2018 году. Из-за скандала с московской квартирой актрисы пара чуть не развелась. Дочь Лидии, Ольга Шукшина, утверждает, что продюсер манипулирует женщиной.

Скандал разразился, когда гонорар Лидии Федосеевой-Шукшиной оказался в кармане помощника продюсера Бари Алибасова. По словам Ольги Шукшиной, музыкант со своим напарником просто обманывают ее мать. И в существование семьи она не верила, так как супруги не жили вместе.

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Все новости / Шоу-бизнес / Алибасов и Федосеева-Шукшина официально расторгли брак
развод бари алибасов лидия федосеева-шукшина
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