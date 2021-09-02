Президент ЦАР призвал силы обороны и внутренней безопасности верно служить нации

Банги, 2 сентября. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера во время выступления в академии сил обороны и внутренней безопасности призвал выпускников приложить максимальные усилия для восстановления порядка в государстве, сообщило издание Le Potentiel Centrafricain.

С момента прихода к власти в ЦАР лидер нации обещал реорганизовать правительственные войска (FACA), повысив их боевые возможности и обеспечение. Для решения этой задачи он обратился к опыту российских специалистов, которых пригласил в республику для обучения личного состава различных силовых ведомств. С этого момента армия совершила качественный рывок и сумела освободить от радикалов из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) территории страны.

Тем не менее подготовка кадров не остановилась. Недавно в национальной академии полиции состоялся выпуск молодых сотрудников сил обороны и внутренней безопасности. Выступая перед будущими правоохранителями, президент напомнил, что их действия должны быть направлены на восстановление стабильности в государстве.

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Туадера добавил, что военно-политические кризисы, длившиеся последние десятилетия, привели к ослаблению институтов республики. Будучи убежденным в том, что без боеспособной армии невозможно возрождение ЦАР, национальный лидер сосредоточил внимание на увеличении численности состава войск.

По словам президента, власти прилагают значительные усилия для реорганизации FACA при поддержке международных партнеров. В будущем предстоит омоложение командного и рядового состава, удвоение числа бойцов, которые будут верно служить народу и стране. Поэтому одной из основных задач выпускников станет восстановление имиджа жандармерии.

«Я хотел бы напомнить всем, что новая республика, которую мы строим, должна быть достойной и основываться на труде ее дочерей и сыновей», — завершил выступление Туадера.

Ранее ФАН сообщал, что президент ЦАР наградил отличившихся в боях офицеров.