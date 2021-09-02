Премьер-министр ЦАР подписал соглашение о создании «Почтового и инвестиционного банка»

Банги, 2 сентября. Премьер-министр ЦАР Анри-Мари Дондра принял генерального директора компании-вкладчика Кови Анданбуну, с которым договорился о создании «Почтового и инвестиционного банка».

После подписания всех необходимых документов представитель SAIGE поблагодарил премьер-министра за оказанное доверие и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество, которое в итоге приведет к развитию экономического потенциала Центральноафриканской Республики.

В будущем инвесторы намерены развивать и другие финансовые проекты, позволяющие укрепить позиции ЦАР на международной арене и вывести страну в лидеры «Экономического сообщества стран Центральной Африки» (ЭСЦАГ).

Ранее ФАН сообщал, что Дондра принял представителей Национального собрания, которых поблагодарил за доверие, а также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество между государственными институтами. Позже глава правительства провел рабочую встречу с военным чиновником из Демократической Республики Конго Франсуа Беем, с которым договорился о развитии отношений в области обороны и безопасности.