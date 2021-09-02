Президент ЦАР запустил работу подготовительного комитета национального диалога

Банги, 2 сентября. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера и премьер-министр Анри-Мари Дондра приняли участие в первом заседании подготовительного комитета национального диалога.

Церемония началась с зачитывания указа о создании Организационного комитета и представления его участников. Далее выступил глава государства, который напомнил, что основной задачей ведомства является достижение баланса между различными сторонами, участвующими в урегулировании разногласий в Центральноафриканской Республике.

Выступавший следом премьер-министр отметил, что после разгрома конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (FACA) бойцами вооруженных сил (FACA) встал вопрос о нормализации обстановки внутри страны.

В комитете национального диалога заседает больше 20 центральноафриканцев, среди которых есть представители правительства, гражданских и международных организаций, члены политических партий и оппозиции. Ведомство ставит перед собой задачу решить вопросы экономического и социального характера, а также сплотить население ЦАР.

Ранее ФАН сообщал, что оппозиционная «Партия единства и реконструкции» (PUR) увидела в инициативе реальную возможность вывести республику из экономического и политического кризиса.