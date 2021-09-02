Сноуден предупредил владельцев смартфонов об опасности утечки их данных

Владивосток, 2 сентября. Смартфоны могут передавать личные данные своих владельцев компаниям-производителям. Речь идет о гаджетах американского производства.

Соответствующее предупреждение выпустил бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден. Крупные IT-компании намерены искать незаконный контент на устройствах своего производства еще до попадания информации на их сервера. Сейчас эта технология находится на этапе запуска в США.

«Они могут искать какие-то политические неудобные моменты, финансовую информацию, в принципе все что угодно», — пояснил Сноуден на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Свои намерения компании могут скрывать под заявлениями о якобы защите персональных данных пользователей. Вместе с этим Сноуден призвал не забывать о частных организациях, которые разрабатывают способы взлома телефона, после чего продают их властям различных стран.

Свидетельствовать о слежке могут резко возникшие неполадки в работе смартфона. Речь идет о быстрой разрядке, перегреве устройства и слишком высоком расходе трафика, предупредили ранее в «Лаборатории Касперского».