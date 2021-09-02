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Международный уголовный суд вернулся к рассмотрению дел главарей бандформирований ЦАР
Весь мир
Международный уголовный суд вернулся к рассмотрению дел главарей бандформирований ЦАР
wikipedia.org  /  Hypergio / CC BY-SA 4.0

Амстердам, 2 сентября. Международный уголовный суд (МУС) приступил к рассмотрению дел двух главарей христианской группировки «Антибалака» Эдуарда Нгаисона и Альфреда Йекатома. На слушаниях зачитали показания семнадцатого свидетеля (P-0965), представленного стороной обвинения.

Очевидец рассказал присутствующим, как родилось само движение, кто его возглавлял, планировал, координировал и производил чистки в столице Центральноафриканской Республики 5 декабря 2014 года.

Помимо этого, обвинители представили доказательства, из которых следует, что Нгаисон занимался финансированием «Антибалаки» и играл ключевую роль в организации массовых убийств мусульманского населения Банги в декабре 2013 года. Отдельно стороны заслушали доклад о сексуальных преступлениях боевиков группировки в отношении несовершеннолетних, а также вовлечение детей в ряды «Антибалаки».

Международный уголовный суд вернулся к рассмотрению дел главарей бандформирований ЦАР
wikipedia.org  / Alllexxxis/CC BY-SA 4.0

Эдуарда Нгаисона арестовали во Франции в декабре 2018 года. Лидера христианского вооруженного формирования Альфреда Йекатома, также известного как Рэмбо, задержали в том же году после заседания сессии парламента, на котором он открыл огонь из пистолета, чуть не ранив нескольких депутатов. Во время конфликта последний возглавлял батальон из 3000 человек, который устраивал резню в мусульманских кварталах столицы ЦАР.

Ранее ФАН сообщал, что власти Центральноафриканской Республики задержали одного из бывших главарей группировки «Антибалака» Амиго Зибо. Его арестовали в столичном баре Amical.

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