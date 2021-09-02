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НОДС-Север объяснило, когда подпишет мирное соглашение с Правительством Судана
Весь мир
НОДС-Север объяснило, когда подпишет мирное соглашение с Правительством Судана
wikipedia.org  /  Ahmed Rabea / CC BY-SA 2.0

Хартум, 2 сентября. Народно-освободительное движение — Север (НОДС-С) определило два условия для успеха любых будущих мирных переговоров с суданским правительством.

Вооруженная группа, возглавляемая Абдельзизом аль-Хилу, потребовала отделения религии от государства и объединения суданской армии. Только с учетом этих пунктов она готова вести консультации по подписанию мирного соглашения, которое положит конец многолетнему конфликту.

Лидер движения Мухаммад аль-Мустафа обвинил Хартум в провале переговоров, возобновившихся в мае в столице Южного Судана. По его словам, диалог приостановился из-за разногласий во взглядах. Он сообщил о готовности вновь начать переговоры с правительственной делегацией в ближайшее время.

«Мы не знаем, что сделано со стороны правительства. Но мы в народном движении провели несколько встреч на разных уровнях», — добавил политик.

Аль-Мустафа подчеркнул, что группа придерживается отделения религии и личности от государства, как это предусмотрено в декларации принципов. Однако делегация из Хартума связала это с понятиями «право на самоопределение» и «свобода воли», что отвергают в организации.

НОДС-Север объяснило, когда подпишет мирное соглашение с Правительством Судана
Федеральное агентство новостей  / Владимир Малянов

Лидер НОДС-С отметил, что если стороны достигнут договоренности о светской системе, гарантирующей равные права для всех, то повод для стремления к внешнему самоопределению отпадет.

Аль-Мустафа подчеркнул требование об объединении суданской армии. Он сообщил, что в проекте рамочного соглашения движение предложило формирование единых национальных вооруженных сил. Задача ведомства состоит в защите Конституции, границ и соблюдении прав человека.

НОДС-С контролирует значительную часть районов в провинциях Южный Кордофан и Голубой Нил, расположенных на юге восточноафриканской республики. Оно является одной из двух оставшихся повстанческих групп, не подписавших Джубинское мирное соглашение в октябре 2020 года. Документ заключен между правительством и десятком вооруженных и политических организаций со всей страны.

В начале августа советник президента Южного Судана Тут Калвак прибыл в Хартум в рамках подготовки к возобновлению переговоров между правительством и НОДС-С. Диалог запланирован на ближайшее время.

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судан нодс/с
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