Центральноафриканский город Мбаики осветят уличные фонари на солнечных батареях

Банги, 2 сентября. Народный избранник, депутат Хасан Ахрас, намерен модернизировать уличное освещение города Мбаики, сообщает Ndjoni Sango.

Выполняя предвыборные обещания, он ранее установил несколько фонарей в муниципалитете Мбата. После этого политик взялся за Бале-Локо, население которого часто жаловалось на отсутствие комфортной среды.

В минувшую субботу депутат направил команду инженеров с комплектом уличных ламп, оснащенных солнечными батареями в указанную коммуну. В общей сложности, после завершения работ, там будет освещено около 40 метров центральной улицы деревни.

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Кроме того, представители народного избранника собирали отзывы местных жителей и чиновников о необходимости дальнейшего развития проекта Ахраса. Центральноафриканцы положительно отозвались об инициативе. Также они поблагодарили депутата, которого избрали на всеобщих выборах 2020–2021 годов.

Вскоре парламентарий приступит к дальнейшему развитию сельского хозяйства, здравоохранения и образования муниципалитета. Еще одно из его предвыборных обещаний касалось оценки и модернизации дорожной инфраструктуры региона.

Ранее ФАН сообщал, что инженеры и строители привели в порядок девять мостов в районе Бокаранги (северо-запад ЦАР. — Прим. ФАН). Теперь ее жители смогут возобновить транспортировку и торговлю хлопком.