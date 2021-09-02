Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 сентября 22:18
22:13
Общество
Пушков окрестил природные катастрофы новой нормой современности
22:12
Спорт
Игрок молодежной сборной России Марадишвили подписал контракт с «Локомотивом»
22:12
Политика
США и Россия продолжают вести консультации в сфере кибербезопасности
22:09
Весь мир
Центральноафриканский депутат призвал инвестировать в горнорудный сектор страны
22:08
Общество
Критики упрекнули экранизацию сказки о Золушке в отсутствии элегантности
22:05
Происшествия
Женщина погибла в результате пожара в Приморском районе Петербурга
22:02
Политика
Биограф Елизаветы II Деннисон обозначил два условия отказа королевы от престола
21:50
Общество
Муром занял первое место в рейтинге старинных городов для поездок на машине
21:47
Общество
Появился тизер киноадаптации «Колеса времени» Роберта Джордана
21:45
Шоу-бизнес
Паулина Андреева оставила сына от Бондарчука ради съемок
Все новости

Центральноафриканский город Мбаики осветят уличные фонари на солнечных батареях
Весь мир
Центральноафриканский город Мбаики осветят уличные фонари на солнечных батареях
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Банги, 2 сентября. Народный избранник, депутат Хасан Ахрас, намерен модернизировать уличное освещение города Мбаики, сообщает Ndjoni Sango.

Выполняя предвыборные обещания, он ранее установил несколько фонарей в муниципалитете Мбата. После этого политик взялся за Бале-Локо, население которого часто жаловалось на отсутствие комфортной среды.

В минувшую субботу депутат направил команду инженеров с комплектом уличных ламп, оснащенных солнечными батареями в указанную коммуну. В общей сложности, после завершения работ, там будет освещено около 40 метров центральной улицы деревни.

Центральноафриканский город Мбаики осветят уличные фонари на солнечных батареях
Федеральное агентство новостей  / Сергей Чемеков

Кроме того, представители народного избранника собирали отзывы местных жителей и чиновников о необходимости дальнейшего развития проекта Ахраса. Центральноафриканцы положительно отозвались об инициативе. Также они поблагодарили депутата, которого избрали на всеобщих выборах 2020–2021 годов.

Вскоре парламентарий приступит к дальнейшему развитию сельского хозяйства, здравоохранения и образования муниципалитета. Еще одно из его предвыборных обещаний касалось оценки и модернизации дорожной инфраструктуры региона.

Ранее ФАН сообщал, что инженеры и строители привели в порядок девять мостов в районе Бокаранги (северо-запад ЦАР. — Прим. ФАН). Теперь ее жители смогут возобновить транспортировку и торговлю хлопком.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Центральноафриканский город Мбаики осветят уличные фонари на солнечных батареях
африка солнечные батареи цар освещение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru