Банги, 2 сентября. Боевики из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) терроризируют население в удаленных районах ЦАР, а контингент многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) им не препятствует, сообщает Le Potentiel Centrafricain.

Население префектуры Нана-Мамбере продолжает жаловаться на атаки бандитов, лагерь которых располагается между двух баз миротворцев в регионе. Граждане отмечают, что радикалы устраивают бесчинства при полном попустительстве «голубых касок». Жители региона запуганы и не выходят из домов заниматься сельскохозяйственными работами.

Особого внимания заслуживают сообщения о подрывах центральноафриканцев на противопехотных минах европейского образца, расставленных боевиками. У CPC нет средств и возможности легально раздобыть такие устройства, поэтому не возникает сомнений, что их бандформированиям поставляет МИНУСКА.

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Смертельные ловушки радикалы оставляют на подходах к золотоносным и алмазным рудникам, которые незаконно разрабатывают. Впоследствии добытые ресурсы вывозятся в соседний Чад, откуда поставляются заказчикам из Франции.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей рассказывала, как неоколониалисты в лице Франции и ряда западных организаций грабят Центральноафриканскую Республику, безразлично наблюдая за стагнацией ее экономики.