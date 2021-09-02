Кабин России обрабатывает запрос «Роснефти» на экспорт газа по «СП-2»

Москва, 2 сентября. Компания «Роснефть» обратилась в правительство с просьбой разрешить ей экспортировать газ через агентское соглашение с «Газпромом» по трубопроводу «Северный поток — 2».

Эту информацию подтвердил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Он отметил, что рассмотреть данный вопрос кабмину поручил президент Владимир Путин.

«Такое обращение есть. В настоящий момент ожидаем мнение наших министерств, которые отрабатывают обращение, и потом (вопрос. — Прим. ред.) будет обсуждаться в правительстве», — цитирует «Интерфакс» вице-премьера.

Тему снятия ограничений с газопровода «Северный поток — 2» в рамках европейского законодательства в случае разрешения поставок Новак комментировать не стал.

Председатель правления энергетического холдинга «Газпром» Алексей Миллер ранее сообщил, что поставки голубого топлива с помощью трубопровода «СП-2» могут начаться уже в отопительном сезоне текущего года.