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Захарова простым сравнением показала всю пагубность заигрывания США с Украиной
Политика
Захарова простым сравнением показала всю пагубность заигрывания США с Украиной
Пресс-служба департамента информации и печати МИД России

Москва, 2 сентября. Военная поддержка США в адрес Украины сравнима с помощью диабетику сахаром, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат решила простым примером показать всю пагубность заигрывания США с Украиной. Она сравнила военную помощь Украине с предложением сахара человеку, который болен диабетом.

Захарова объяснила, что нет ничего плохого в том, чтобы предложить гостю сахар к чаю. По ее словам, это показывает, что хозяин проявляет гостеприимность и щедрость.

«Но только если этот человек, кому вы это предлагаете, не болен сахарным диабетом. А вы ему предлагаете сахара все больше и больше и убеждаете его, что, добавляя в свой чай этот сахар, он поступает правильно», — именно такое сравнение привела дипломат.

Ранее в МИД РФ потребовали от мирового сообщества ввести оружейное эмбарго для Украины. Мария Захарова уточняла, что нельзя поставлять вооружения в страну, которая истребляет собственное население.

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украина россия захарова
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