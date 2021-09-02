ДТП с участием грузовика и легковушки привело к гибели человека

Рязань, 2 сентября. В результате столкновения грузового и отечественного автомобилей на трассе в Рязанской области погиб один человек, сообщила пресс-служба регионального ГИБДД.

Согласно данным ведомства, смертельная авария произошла на 264-м километре трассы М-5 в Шиловском районе Рязанской области. Водитель легковушки «Лада Гранта» выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик.

Владелец отечественного авто скончался от полученных травм прямо на месте происшествия. Также сообщается о двоих пострадавших: они получили ранения различной степени тяжести. Сейчас им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

На месте столкновения работают сотрудники Госавтоинспекции и правоохранители. По факту смертельной аварии будет проведена проверка, в ходе которой установят все обстоятельства и причины произошедшего.

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