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ДТП с участием грузовика и легковушки привело к гибели человека

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 20:56
Происшествия
ДТП с участием грузовика и легковушки привело к гибели человека
pxhere.com

Рязань, 2 сентября. В результате столкновения грузового и отечественного автомобилей на трассе в Рязанской области погиб один человек, сообщила пресс-служба регионального ГИБДД.

Согласно данным ведомства, смертельная авария произошла на 264-м километре трассы М-5 в Шиловском районе Рязанской области. Водитель легковушки «Лада Гранта» выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик.

Владелец отечественного авто скончался от полученных травм прямо на месте происшествия. Также сообщается о двоих пострадавших: они получили ранения различной степени тяжести. Сейчас им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

На месте столкновения работают сотрудники Госавтоинспекции и правоохранители. По факту смертельной аварии будет проведена проверка, в ходе которой установят все обстоятельства и причины произошедшего.

Водитель автомобиля «Лада 4х4» белого цвета сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Инцидент произошел на улице Горького в Нижнем Новгороде.

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