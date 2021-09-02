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Житель Иркутска получил семь лет «строгача» за похищение человека и вовлечение в проституцию
Происшествия
Житель Иркутска получил семь лет «строгача» за похищение человека и вовлечение в проституцию
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Иркутск, 2 сентября. Иркутский суд вынес приговор по делу местного жителя, который в составе опасной преступной группировки стал организатором борделя. Мужчина проведет в тюрьме следующие семь лет.

Согласно данным следствия, в период с 2015 по 2019 год 32-летний обвиняемый являлся руководителем одного из структурных подразделений ОПГ. Мужчина занимался осуществлением силовой поддержки главаря банды на встречах криминального характера. Помимо этого он вербовал девушек и принуждал их работать в сфере интим-услуг. Одна из них была вовсе похищена, чтобы заставить ее продолжать занятие проституцией.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 210 (участие в преступном сообществе и руководство входящим в преступное сообщество структурным подразделением), пунктам «б, в» части 2 статьи 241 (организация занятия проституцией), части 3 статьи 240 (вовлечение в занятие проституцией), пунктам «а» части 3 статьи 126 (похищение человека) УК РФ. На суде обвиняемый сознался в содеянном. Его приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В Петербурге завершено расследование уголовного дело, возбужденного в отношении экс-инспектора отдела погранветконтроля Россельхознадзора. Его обвиняют в служебном подлоге.

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