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Принц Гарри и Меган Маркл задолжали почти 80 тысяч фунтов стерлингов

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 20:53
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл задолжали почти 80 тысяч фунтов стерлингов
wikipedia.org  /  Northern Ireland Office / CC BY 2.0

Вашингтон, 2 сентября. Бывший фонд британского принца Гарри и его жены Меган Маркл Sussex Royal задолжал 78,5 тысячи фунтов стерлингов некоммерческой организации, сообщила газета Daily Mail.

Название компании в документах не указано. Фонд обязан был выплатить 213 тысяч фунтов стерлингов в течение года. Пока некоммерческой организации возвращены только 134,5 тысячи фунтов стерлингов. Оставшиеся средства, как отметило издание, фонд вернет в ближайшее время.

Интересно, что за год Меган Маркл и принц Гарри заработали приличную сумму. Они заключали контракты с медиакомпаниями и СМИ. По некоторым данным, герцоги Сассекские получили за счет многочисленных контрактов 118 миллионов фунтов стерлингов, пишет «МИР 24».

Принц Гарри и Меган Маркл живут в Соединенных Штатах. Несмотря на окончательный разрыв отношений с королевской семьей, супруги получают деньги из Лондона. В расходах отца Гарри принца Чарльза указано, что некоторая сумма денег отправляется на «на деятельность герцога и герцогини Сассекских и герцога и герцогини Кембриджских».

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