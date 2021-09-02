Принц Гарри и Меган Маркл задолжали почти 80 тысяч фунтов стерлингов

Вашингтон, 2 сентября. Бывший фонд британского принца Гарри и его жены Меган Маркл Sussex Royal задолжал 78,5 тысячи фунтов стерлингов некоммерческой организации, сообщила газета Daily Mail.

Название компании в документах не указано. Фонд обязан был выплатить 213 тысяч фунтов стерлингов в течение года. Пока некоммерческой организации возвращены только 134,5 тысячи фунтов стерлингов. Оставшиеся средства, как отметило издание, фонд вернет в ближайшее время.

Интересно, что за год Меган Маркл и принц Гарри заработали приличную сумму. Они заключали контракты с медиакомпаниями и СМИ. По некоторым данным, герцоги Сассекские получили за счет многочисленных контрактов 118 миллионов фунтов стерлингов, пишет «МИР 24».

Принц Гарри и Меган Маркл живут в Соединенных Штатах. Несмотря на окончательный разрыв отношений с королевской семьей, супруги получают деньги из Лондона. В расходах отца Гарри принца Чарльза указано, что некоторая сумма денег отправляется на «на деятельность герцога и герцогини Сассекских и герцога и герцогини Кембриджских».