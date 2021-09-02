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Рабочий шинного завода в Кирове погиб от удара током
Происшествия
Рабочий шинного завода в Кирове погиб от удара током
 /  Пресс-служба «Россети Ленэнерго»

Киров, 2 сентября. Сотрудники Следственного комитета расследует гибель рабочего на шинном заводе к Кирове. Его убило током. По предварительной версии, причина ЧП — человеческая халатность.

Несчастный случай произошел на территории предприятия на улице Энергетиков. Сотрудник завода выполнял обслуживание трансформаторной подстанции и не отключил будку от электричества.

В результате чего 23-летнего рабочего ударило током. Он погиб на месте происшествия от полученных травм. В настоящее время следователи организовали проверку по факту ЧП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне рабочего насмерть задавило древесными плитами в Новосибирске. Несчастный случай произошел в цехе по производству мебели ООО «Оллат» на улице Петухова. По факту произошедшего ведомство инициировало проверку соблюдения законодательства об охране труда на фабрике.

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ток цех убило
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