Рабочий шинного завода в Кирове погиб от удара током

Киров, 2 сентября. Сотрудники Следственного комитета расследует гибель рабочего на шинном заводе к Кирове. Его убило током. По предварительной версии, причина ЧП — человеческая халатность.

Несчастный случай произошел на территории предприятия на улице Энергетиков. Сотрудник завода выполнял обслуживание трансформаторной подстанции и не отключил будку от электричества.

В результате чего 23-летнего рабочего ударило током. Он погиб на месте происшествия от полученных травм. В настоящее время следователи организовали проверку по факту ЧП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне рабочего насмерть задавило древесными плитами в Новосибирске. Несчастный случай произошел в цехе по производству мебели ООО «Оллат» на улице Петухова. По факту произошедшего ведомство инициировало проверку соблюдения законодательства об охране труда на фабрике.